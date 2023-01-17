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شاهد.. جنون بن سلمان في الإنفاق الى أين؟

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

ينتهج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سياسات الإنفاق والتي حولته من أداة لتلميع سمعته إلى جنون رياضي يحرق مليارات الدولارات من ميزانية الدولة.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. كلف إنفاق محمد بن سلمان على الرياضة ميزانية الدولة مليارات الدولارات وتدخل شخصيًا في أعلى الصفقات المعلنة، مثل صفقة نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب وسفير في صفقة 430 مليون دولار.

وتفاعل تنشطاء التواصل مع جنون بن سلمان في الانفاق لتلميع صورته حيث كتب حساب وطن يغرد خارج السرب حول هذا الموضوع: "بينها ميسي و رونالد، أرقام وصفقات تكشف جنون محمد بن سلمان في الإنفاق وحرق المليارات".

وغرد شفيق غزواني حول هذا الموضوع كاتبا: "بن سلمان يركز على الفوتبول ويسهل استقدام رونالدو كصفقة الصفقات هذه السنة ويحضر لميسي مستقبلا .. انه جنون العظمة".

وجاء في حساب رجل دولة حول هذا الموضوع: "جنون العظمة أوصل بن سلمان إلى درجة أنه يريد إلغاء تراث وفرض تراث آخر، يحذف ما يشاء ويضيف ما يشاء، ولم يصل جنون العظمى عند حاكم إلى هذا الحد إلا وسقط".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق

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