شاهد.. إقامة ملتقى 'غزة رمز المقاومة' في طهران

العالم - مراسلون

من العاصمة طهران ارتفع مرة اخرى صوت التحدي للصهيونية والاستكبار في وقت تجري كل المحاولات ومن قبل معظم الاطراف الدولية ليتناسى المسلمون القدس وفلسطين وقضيتها المركزية.

فقد احتضنت طهران الملتقى الدولي الحادي عشر 'غزة رمز المقاومة' لاحياء الذكرى السنوية للعدوان الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما عام 2008- 2009 وشارك في الملتقى مسؤولون ايرانيون وخبراء في الشان الفلسطيني اضافة الى ممثلين فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية علي فدوي: "الصهاينة يمثلون الشياطين لأنهم هاجموا الأراضي الفلسطينية، واحتلوها، وحتى حل هذا الموضوع فإن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى للمسلمين. وبالتاكيد فإن هذا الكيان الغاصب المزيف سيزول قريبا، وكذلك من يدعمه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ستزول ايضا".

المؤتمرون وخلال الملتقى اشاروا الى دور المقاومة في غزه في تغيير معادلات الصراع واهمية الوحدة ضد الكيان الصهيوني.

وشددوا على ان صبر ومقاومة الفلسطينيين امام الضغوط التي يواجهها يشكل بداية لتحقيق انتصارات كبرى في تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني المظلوم واقرار حقوقه الكاملة.

وقال ممثل حركة حماس في ايران خالد القدومي: "النموذج الذي صاغته غزة في الابتكار والابداع في مواجهة العدو الصهيوني وفي ارسال رسائلها للعالم تحت الحصار كل هذا جعل من غزة مشروعا بل نموذجا للصمود والمقاومة



كلام المشاركين في المؤتمر كان واضحا بأن البوصلة تبقى نحو فلسطين والقدس رغم كل الحروب والمؤامرات . كما تطرق المؤتمر الى عدة مواضيع اهمها التحديات والفرص التي تواجه المقاومة، وتقييم معادلة المواجهة مع الكيان الاسرائيلي على مستوى المنطقة، والقدس محور الوحدة في العالم الاسلامي.

وتبقي غزة رمزا ومحورا للمقاومة، وتظل دماء الشهداء التي تبذل تبتغي هدفا واحدا، هو تحرير القدس المحتلة من براثن الاحتلال.