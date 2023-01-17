شاهد.. الصومال يعيد السيطرة على مدينة 'هرارديري'

العالم - خاص بالعالم

اما هذا الزحف العسكري الواسع، لم يجد ارهابيو حركة الشباب خيارا اخر سوى الانسحاب، لتسقط هذه المدينة الاستراتيجية دون قتال بيد القوات الحكومية.

لتصبح هرارديري ثالث مدينة تحررها القوات الصومالية خلال يومين فقط، غداة السيطرة على مدينة 'حرر طيري' الإستراتيجية المطلة على المحيط الهندي، ومدينة جلعد.

التقدم السريع للقوات الصومالية، يعكس حالة الانهيار الكبيرة في صفوف "حركة الشباب" التي خسرت في فترة وجيزة أبرز معاقلها المطلة على المحيط الهندي التي حافظت على وجودها فيها لأكثر من عقد.

وبالسيطرة على هذه المناطق، تكون القوات الصومالية قد وصلت إلى الطرف الشرقي للأقاليم الوسطى، بحيث بات باستطاعتها تلقي الدعم والتنسيق المباشر من ولاية بونت لاند شمالي شرقي البلاد، ومن مدينة 'جَالْكَعَيُو' الإستراتيجية وسط الصومال.

رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري وصف هذا الانتصار بالتاريخي، مشيرا الى ان العام الحالي سيكون عام القضاء على "حركة الشباب" وتحرير الصومال بالكامل.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على مسلحيها، شنت حركة الشباب هجوما على قاعدة عسكرية في إقليم شابيلي، ما أدى الى مقتل قائد من القوات الصومالية.

إلا أن هذا الهجوم لم يغير من واقع الأمر شيئا، فالجيش الصومالي حسم أمره من منذ يوليو/تموز الماضي، بالقضاء على الارهابيين الذي استقروا في مناطق ريفية شاسعة وسط البلاد من عام 2007، ليقود عمليات عسكرية بإسناد من قوات قبلية، أسفرت عن استعادة السيطرة على مدن عدة في ولايتي هيرشابيل، وغالمودوغ، ومقتل المئات من مسلحي الحركة.