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أميرعبداللهيان يلتقي في أنقرة بـ رجب طيب إردوغان + صور وفيديو

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في العاصمة التركية أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان باحثا معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، قد التقى اليوم الثلاثاء، في أنقرة، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة... حيث يزور تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية بعد زيارته إلى لبنان وسوريا الأسبوع الماضي.

وكان أمير عبداللهيان قد قام بزيارة رسمية الى تركيا في صيف 2022 بدعوة من نظيره التركي.

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