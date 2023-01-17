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إيران وباكستان ماضيتان باتجاه المقايضة وتفعيل التجارة الحرة

إيران وباكستان ماضيتان باتجاه المقايضة وتفعيل التجارة الحرة
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة التطوير التجاري الإيرانية "علي رضا بيمان باك إن توسيع التعامل الاقتصادي مع دول الجوار مدرج على جدول الثوابت السياسية لحكومة الجمهورية الإسلامية ومحط تأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي؛ لافتا في هذا السياق إلى جهود طهران وإسلام آباد القائمة على تفعيل المقايضة والتجارة الحرة بينهما.

العالم - إيران

وأدلى بيمان باك بهذا التصريح على هامش مباحثاته اليوم الثلاثاء في مدينة كراتشي الباكستانية؛ مبينا أن "أوليات الحكومة الإيرانية تقتضي زيادة التعامل التجاري مع الجيران ولاسيما دول مثل باكستان التي تشترك معنا ثقافيا ولغويا وحضاريا".

ونوه المسؤول الاقتصادي الإيراني رفيع المستوى، بتوفر طاقات البلدين، في ضوء الميزان التجاري الباكستاني خلال العام 2022 والذي سجل 70 مليار دولار، مقابل حجم التجارة الإيرانية الذي بلغ 120 مليار دولار.

وأضاف أنه بفضل الدعم الشامل الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، فقد حققت التجارة المشتركة بين البلدين 50 في المائة زيادة، وبواقع ملياري دولار حاليا.

وفيما اشار إلى تدشين "معرض إيران الصناعي الخاص" بمدينة كراتشي، أمس، تطلع "بيمان باك" إلى تبني البلدين مزيدا من النشاطات المشتركة وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال الايرانيين والباكستانيين، وبما يسهم في مضاعفة الطاقات التجارية المشتركة لمرات عديدة قطعا.

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إيران وباكستان ماضيتان باتجاه المقايضة وتفعيل التجارة الحرة

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