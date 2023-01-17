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وزير الخارجية السعودي: نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إيران

وزير الخارجية السعودي: نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إيران
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السعودي أننا نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إيران، ونؤمن أن الحوار هو الطريق الأمثل للحد من الخلافات.

العالم ـ السعودية

وأضاف فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الجلسة الحوارية في منتدى دافوس: نعمل على إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية بعيدا عن الخلافات، مؤكدا: لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وإن كنا نختلف أحيانا في بعض القضايا.

وأوضح: أمن الطاقة أمر حيوي للعالم وهناك تحديات بشأن مستقبلها.

من جهته قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: سنعمل على ضخ المزيد من الغاز في الأسواق وخاصة إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.

واضاف: الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أن بديل الحوار في أفغانستان هو الحرب الأهلية.

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