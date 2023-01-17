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والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

نشر علي المهنا، والد المعتقل البحريني حسين علي المهنا، مقطع فيديو يشرح فيه نتيجة مراجعته للأمانة العامة للتظلمات في البحرين بعد انقطاع اتصاله بإبنه.

العالم ـ البحرين

وقال المهنا: راجعت التظلمات وقلت لهم ان ولدي اتصل يوم الخميس بعد عشرة ايام من الانقطاع ثم انقطع اتصاله لليوم الخامس. قالوا عليك أن تملأ طلبا جديدا؟ ونحن سنقدم طلبك لسجن جو. قلت لهم وهل انتم دوركم فقط أن تقدموا طلبات . لماذا لاتحاسبونهم على هذه التصرفات . هل ساظل على هذا الحال واتلقى اتصالا من ابني مرة أو مرتين كل شهر. فلم يردوا علي ... وهذا هو ديدن التظلمات سلبية لاتفعل لنا شيئا.

وحسين علي مهنا هو طالب بحريني، يبلغ من العمر 23 عاماً، اعتقلته عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية (CID) ووزارة الداخلية (MOI) في البحرين، عام 2017، في منزل صديقه بدون أي مذكرة قضائية مسبقة. وقد تعرض للتعذيب عدة مرات وأُدين في محاكمة جماعية غير عادلة بتهم سياسية. وهو معتقل الآن في سجن جو.

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والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا

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