تمديد هدنة اليمن واتفاق بشروط انصار الله

العالم - مع الحدث

كيف حُلّت مسألة رواتب موظفي الدولة ومطار صنعاء وميناء الحديدة وتبادل الاسرى؟ ما اهمية الفصل بين الجوانب الانسانية والملفات السياسية والعسكرية بناء لطلب صنعاء؟ ماذا عن الدور الذي لعبه المبعوث الاممي ومقاربته للملف وصولاً لتسوية مستدامة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش تمديد هدنة اليمن عبر الموافقة بشروط أنصار الله.

ضيوف الحلقة:

علي مراد – كاتب وباحث سياسي

اللواء خالد غراب – خبير عسكري يمني

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطاني