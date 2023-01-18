الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تمديد هدنة اليمن واتفاق بشروط انصار الله

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

هل توصلت صنعاء والرياض الى اتفاق لتمديد الهدنة بعد تلبية مطالب انصار الله؟

العالم - مع الحدث

كيف حُلّت مسألة رواتب موظفي الدولة ومطار صنعاء وميناء الحديدة وتبادل الاسرى؟ ما اهمية الفصل بين الجوانب الانسانية والملفات السياسية والعسكرية بناء لطلب صنعاء؟ ماذا عن الدور الذي لعبه المبعوث الاممي ومقاربته للملف وصولاً لتسوية مستدامة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش تمديد هدنة اليمن عبر الموافقة بشروط أنصار الله.

ضيوف الحلقة:

علي مراد – كاتب وباحث سياسي

اللواء خالد غراب – خبير عسكري يمني

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطاني

روابط ذات صلة

مسؤول يمني: لا يمكن الصمت على خروقات العدوان المستمرة

الرياض تقبل بشروط صنعاء مقابل تمديد الهدنة

تمديد هدنة اليمن واتفاق بشروط انصار الله

وفد سعودي في صنعاء.. الرياض تقبل مطالب 'أنصار الله'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ستايشي: ردود الفعل المتوترة على إعدام الجاسوس اكبري تظهر حقد بريطاني ضد شعبنا

قبيل الإفراج عنه.. رسالة من الأسير ماهر يونس من سجنه

معرض صنع في سورية غداً بحضور 250 صناعياً ومئات رجال الأعمال العرب

شاهد.. الضغوط الدبلوماسية على ايران بعد فشل اعمال الشغب

الرئيس العراقي من دافوس: العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات

زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الإندونيسي