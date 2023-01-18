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العدوان على اليمن على مدى ثماني سنوات

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

ثماني سنوات من الحرب المتواصلة على اليمن لم يستطيع العالم المعتدي ودول تحالف العدوان السعودي من تحصيل أي شيء.

العالم – انقلاب الصورة

تحالف العدوان السعودي ومن دعمه دمروا كل شيء في اليمن عبر قتل الشعب اليمني وتدمير البنى التحتية ولم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها في اليمن ولكن للحرب وجوه أخرى.. ما لم يستطيعوا أخذه عبر الحرب المتواصلة يستطيعون أخذه عبر الحصار والتجويع الممنهج لأخذ اليمنيين الى ما يشبع المجاعة.

خرج الشعب اليمني بمسيرات ليقول الى العالم أن جريمة تمارس وترتكب يوميا بحق الشعب اليمني منذ اتفاق الهدنة وحتى الآن ولم يرفع الحصار.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى العدوان المستمر على الشعب اليمني على مدى ثماني سنوات.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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