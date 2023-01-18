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حزب ’شاس’ يهدد بحل حكومة نتنياهو!

حزب ’شاس’ يهدد بحل حكومة نتنياهو!
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

هدد حزب "شاس" الصهيوني المتطرف، أحد المكونات الرئيسية للائتلاف اليميني الحاكم في كيان الاحتلال، بحل الحكومة الجديدة حال قررت المحكمة الصهيونية العليا رفض تعيين زعيمه "آريه درعي" وزيراً للداخلية.

العالم - الاحتلال

وحسب المركز الفلسطيني للإعلاملإ قال وزير الرفاه في حكومة نتنياهو عن حزب " شاس"، يعكوف مرغ، إنه في حال أصدرت المحكمة العليا قرارها بإلغاء تعيين "درعي" ففعليًا لن تكون هنالك حكومة.

وكشف عن توصية سيقدمها لما يعرف بـ"مجلس حكماء التوراة"، بحل الحكومة، في حال قررت المحكمة إخراج "درعي" من الحكومة.

وشدد مصدر مسئول آخر في حزب "شاس" أنه "لا حكومة بدون درعي، وأنه لا يتخيل بقاء الحزب في الحكومة طالما تم إلغاء تعيينه وزيراً فيها".

ويعد حزب "شاس" من المكونات الرئيسية لحكومة اليمين الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث حصل الحزب على 11 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، وفي حال انسحابه من الحكومة فستفقد الأغلبية وتسقط بحجب الثقة.

وتترقب الساحة الحزبية والسياسية الصهيونية قرار المحكمة العليا خلال 48 ساعة القادمة بخصوص الطعن في تعيين "درعي" وزيراً للداخلية والصحة، وذلك بمسوغات إدانته السابقة بارتكاب مخالفات جنائية ودخوله السجن.

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