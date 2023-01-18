حذار ان يصل هؤلاء للسلطة

العالم - سبورتي

- بحسب الروايات ، إذا قال الإنسان كلمة تؤدي إلى موت شخص آخر ، فهو مشارك في إراقة دم ذلك الشخص البريء.

- للأسف نرى بعض الاشخاص يسكتون عن استشهاد العديد من الذين الذين ذبحوا واستشهدوا وقتلوا صبرا في أحداث إيران الأخيرة ، ولكنهم بليغون في الدفاع عن المجرمين والقتلة والإرهابيين.

- كل أسبوع يهاجم هؤلاء الأشخاص اركان النظام من خلال المنصة الرسمية المقدمة لهم ، وفي نفس الوقت يشكون من عدم وجود ديمقراطية في البلاد.

- هل لهؤلاء الاشخاص رأي في فظائع آل سعود والإعدامات التعسفية والوحشية والأحكام القاسية التي تنفذ وتصدر في السعودية؟. أليس عندهم نصيحة لولاة آل سعود بخصوص أحكام الإعدام الجديدة ومنها حكم إعدام عوض القرني؟ .

من مفاخر ايران وحدة قومياتها المختلفة ، وإذا حدث شيء لإيران فلن يرحم الأعداء أحداً.