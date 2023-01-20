بالصور.. فنان ياباني يصنع منحوتات مذهلة باستخدام البالون!

العالم - منوعات

وتعتمد تقنية الفنان الياباني ماسايوشي ماتسوموتو على نفخ البالونات بمقدارٍ معين، وطيَّها بعدد محدود من الطرق، من أجل الوصول إلى الشكل النهائي للحيوان المطلوب، ولا يستخدم أياً من ادوات الدعم لهذه الأشياء حتى أنه لا يستخدم المواد اللاصقة، او أي غراء او طلاء لتثبيت هذه البالونات.

وباستعمال هذه التقنية صنع ماسايوشي ماتسوموتو عشرات الحيوانات الصغيرة، والحشرات، والأسماك والمخلوقات البحرية، بشكلٍ شديد الطرافة والجمال والإبداع.

كما تميزت أعمال ماسايوشي ماتسوموتو بألوانها البراقة المبهجة الجميلة، والتي لاقت إعجابًا وقبولًا كبيرًا من كل من رآها. وهي مستوحاة من تصوير الحياة البرية ، ويعتقد أن الحيوان الأكثر صعوبة في النحت هو البنغولين (نوع من آكل النمل).

وكان النحات الياباني يعمل مهندسًا كيميائيًا عندما تعلم لأول مرة كيفية صنع منحوتات حيوانية على شكل بالونات ضخمة.ويقول انه "يفكر الكثير من الناس في كلب أو شيء ما عندما يسمعون مصطلح فن البالون ، لكني أحبهم أن يدركوا أنه يمكنك إنشاء أعمال أكثر تعقيدًا باستخدام هذه المواد".