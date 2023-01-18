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رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب

رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الايراني، اية الله ابراهيم رئيسي، مكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية والتنفيذية بمعنى تمشيط الارضيات المولدة للفساد، قائلا ان هذه المسألة أهم من التعامل مع الفساد نفسه.

العالم- ايران

ووصف رئيسي، خلال تصريحاته في اجتماع مجلس إدارة الحكومة، اليوم الأربعاء، مكافحة الفساد بأنها من السمات الرئيسية لحكومته، مصرحا: ان مكافحة الفساد في الحكومة والهيئات التنفيذية يعني إصلاح الارضيات المولدة للفساد، وهذا أهم من التعامل مع الفساد، لأنه بعد ازالة هذه الارضيات، حتى لو كان لدى شخص دافع ما ونية للفساد، لا يمكنه القيام به.

واعتبر الرئيس الايراني دور الأنظمة الرقابية مهما في إزالة مصادر الفساد، قائلا: "على مسئولي الأجهزة التنفيذية أن يكونوا حساسين لتقرير الفساد من قبل أي دائرة وأن يفحصوه بعناية حتى يتعاملوا مع الفاسدين، ويزيلوا الارضيات المولدة للفساد".

وفي قسم اخر من تصريحاته، اكد الرئيس الايراني على ضرورة بذل الجهود لتحسين مستوى معيشة الشعب ورفاهيته من قبل الاجهزة الحكومية، مطالبا أعضاء مجلس إدارة الحكومة ومديري الهيئات التنفيذية ببذل كل ما في وسعهم لتحقيق هذه القضية.

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