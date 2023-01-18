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هل إتفقت صنعاء والرياض على تمديد الهدنة؟

هل إتفقت صنعاء والرياض على تمديد الهدنة؟
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مطّلعة، عن اتفاق بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السارية في اليمن، بعدما لبت الأخيرة مطالب صنعاء.

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وقال باحثون سياسيون إن الاسابيع الماضية كانت قد شهدت حديثا عن تطورات بشأن الهدنة بأن هناك مستجد في التطورات اليمنية وإن الواقع يكشف بأن الجديد هو تنازب تحالفالعدوان وبقاء صنعاء على مطالبها.

وأضاف الباحثون السياسيون أن الجديد الذي كانت ترفضه السعودية سابقا والآن باتت تقبل به مرتبط بعوامل ربما خارج المنطقة اضافة الى عوامل في المنطقة وأهم تلك العوامل هو الصراع في أوكرانيا.

الباحثون السياسيون أكدوا أن صنعاء استغل هذا العامل جدا وإن هذا كان له تأثيرا كبيرا على قرار تحالف العدوان السعودي مشيرين الى أن الفكرة المهمة الآن هو أن الأميركي كان يقول بأن المصلحة تقتضي أن يتم تجديد الهدنة ولذلك أبلغت واشنطن حليفتها الرياض بأن عليها أن توافق على مطالب صنعاء، ولذا فإن الضغط الأميركي على السعوديين الذين يريدون حلا نهائيا للأزمة لم يسمح للرياض بالحصول على الحل النهائي.

من جهتهم قال خبراء عسكريون يمنيون إن الغموض حول النتائج النهائية بشأن الهدنة لازال قائما.

وأضاف الخبراء العسكريون اليمنيون أن صنعاء تعتقد بأن اللمسات الأخيرة توضع ولكن ما تستطيع أن تلمسه هو أن هناك خطوات إيجابية تحققت، بالرغم من أنه كان هناك تعثرات في المفاوضات.

كما أكد الخبراء العسكريون اليمنيون بأن صنعاء وخلال المفاوضات قدمت المطالب الإنسانية بحكمة ولم تغير مطالبها مشيرا الى أن الطرف الآخر من يقوم بعرقلة المفاوضات وإن المسؤولين كانت على الطرف الآخر.

الخبراء العسكريون اليمنيون أكدوا كذلك أن أجواء المفاوضات بين صنعاء والوفود الأممية كانت أجواء إيجابية حتى إن لم ينشر الاتفاق.

بدورهم قال مراقبون للشأن اليمني إن أزمة اليمن هي مشكلة دولية وإن الأمم المتحدة هي القادرة على حل هذه المشكلة على حد كبير.

وأضاف المراقبون للشأن اليمني أن جامعة الدول العربية تلعب دورا شيطانيا بالنسبة لقضية اليمن ولم تقف مع الشعب اليمني وحقوق الإنسان مشيرين الى أن جامعة الدول العربية هي مجمع للحرب الباردة ولذلك لا قيمة لها.

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