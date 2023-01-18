زلزال خوي: لا ضحايا.. اصابة 120 شخصا وتضرر 200 منزل قروي

العالم- ايران

وقال ذبيح الله كاظمي ، في حديث صحفي في مدينة أرومية مركز المحافظة، إن عدد المصابين في الزلزال وصل إلى 120 شخصا حتى الآن.

واضاف: ان اصابة هؤلاء جاءت حين الهرب بسبب الخوف من الزلزال ، وهم يعالجون في مستشفى قمر بني هاشم (عليه السلام) بمدينة خوي.

وقال: وفقًا للتقديرات الأولية لفرق التقييم ، فقد لحقت اضرار بـ 200 منزل سكني في قرية واحدة.

وبحسب التقارير الأولية ، تسبب الزلزال في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل الحضرية والريفية في خوي وفيرورق.

هذا وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في المحافظة حميد محبوبي بانه لم ترد اي تقارير لغاية الان بوقوع ضحايا جراء الزلزال.

وقال في تصريح صحفي: عقب الحادث، تم إرسال 5 فرق من الهلال الأحمر إلى مواقع الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة الناجمة عن الحادث.