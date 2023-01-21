السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

جدل بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

باتت الحرب في اوكرانيا مصدر قلق وانقسام غربي واضح، فإلى الآن لا يزال هناك خلافات بين أعضاء الناتو على ملف تزويد كييف بالدبابات.

العالم - خاص بالعالم

صحيفة نيويورك تايمز، اكدت انه الى الان لا يزال هناك خلافات بين الولايات المتحدة والمانيا بخصوص ارسال الدبابات الى الجيش الأوكراني، حيث تشترط الاخيرة ان تقوم واشنطن بارسال دبابات ابرامز، قبل قيامها بارسال دبابات "ليوبارد اثنين" الى كييف.

واوضحت الصحيفة ان هناك خلافات بالاراء بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول قضايا إستراتيجية الناتو للعام المقبل ودعم أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ويدور معظم الجدل خلف أبواب مغلقة، لكن عدم رغبة ألمانيا في توفير الدبابات أصبح معروفا للجميع.

الادارة الاميركية باتت منزعجة من الطريقة التي سارت بها المفاوضات مع المانيا بخصوص ملف الدبابات. وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين بضرورة إمداد كييف بالدبابات.

الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس والكثير من الساسة بإرسال هذه الدبابات إلى كييف، تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

ميدانيا دمر الجيش الروسي خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في محور زاباروجيا، وتوغل لمسافة سبعة كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

واخذت القوات الروسية المبادرة على طول خط الجبهة وسيطرت على بلدات مهمة جنوب مدينة أريخوف.

من جانب اخر اعلنت كييف ان قواتها تصدت لمحاولات التقدم الروسية في محاور عدة في مدينة باخموت وفي محور أفدييفكا جنوبي دونيتسك.

فيما اعلنت البحرية الاميركية مقتل جندي أميركي سابق، كان عضوا في الكوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته في عام الفين وتسعة عشر. واوضحت البحرية ان الجندي في دنيبرو.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

روسيا تحذر الأطلسي والسبب.. +فيديو

طهران تتعاطف مع اسر الضحايا في حادث تحطم المروحية الاوكرانية

الحرب في اوكرانيا والمرحلة الثانية للخطة الروسية

الحرب في اوكرانيا والمرحلة الثانية للخطة الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أكبر ضفدع في العالم

سوريا..هزتان أرضيتان تضربان شمال غرب مدينة حمص

بالفيديو.. جدل بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

بالفيديو.. أوساط سودانية تعتبر مشاركة بلادها في الحرب على اليمن خطأً كارثياً

قائد الثورة يعزي بوفاة عقيلة المرجع الديني اية الله سبحاني

مجلس الشورى اليمني يدين دعم بريطانيا لإجراءات رفع سعر الدولار الجمركي