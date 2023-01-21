جدل بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

صحيفة نيويورك تايمز، اكدت انه الى الان لا يزال هناك خلافات بين الولايات المتحدة والمانيا بخصوص ارسال الدبابات الى الجيش الأوكراني، حيث تشترط الاخيرة ان تقوم واشنطن بارسال دبابات ابرامز، قبل قيامها بارسال دبابات "ليوبارد اثنين" الى كييف.

واوضحت الصحيفة ان هناك خلافات بالاراء بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول قضايا إستراتيجية الناتو للعام المقبل ودعم أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ويدور معظم الجدل خلف أبواب مغلقة، لكن عدم رغبة ألمانيا في توفير الدبابات أصبح معروفا للجميع.



الادارة الاميركية باتت منزعجة من الطريقة التي سارت بها المفاوضات مع المانيا بخصوص ملف الدبابات. وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين بضرورة إمداد كييف بالدبابات.

الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس والكثير من الساسة بإرسال هذه الدبابات إلى كييف، تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.



ميدانيا دمر الجيش الروسي خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في محور زاباروجيا، وتوغل لمسافة سبعة كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

واخذت القوات الروسية المبادرة على طول خط الجبهة وسيطرت على بلدات مهمة جنوب مدينة أريخوف.

من جانب اخر اعلنت كييف ان قواتها تصدت لمحاولات التقدم الروسية في محاور عدة في مدينة باخموت وفي محور أفدييفكا جنوبي دونيتسك.

فيما اعلنت البحرية الاميركية مقتل جندي أميركي سابق، كان عضوا في الكوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته في عام الفين وتسعة عشر. واوضحت البحرية ان الجندي في دنيبرو.

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