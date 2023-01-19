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محافظ أذربيجان الغربية:

إصابة 150 شخصا واضرار لحقت بـ 500 وحدة سكنية في زلزال خوي

إصابة 150 شخصا واضرار لحقت بـ 500 وحدة سكنية في زلزال خوي
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

 اشار محافظ أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران إلى التقديرات الأولية للمناطق المتضررة من زلزال خوي وقال: في هذا الزلزال ، تضررت 500 وحدة سكنية في 15 قرية بنسبة تتراوح بين 20 و 80٪ فيما اصيب 150 شخصا.

العالم - ايران

وقال محمد صادق معتمديان ، في تصريح صحفي في مدينة خوي ، مساء الأربعاء: تم إرسال خبراء التقييم وفرق الإنقاذ إلى مركز الزلزال منذ الدقائق الأولى بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة ظهر اليوم، بالإضافة إلى التقييمات الأولية ، تم البدء على الفور في تقديم الإغاثة لمنكوبي الزلزال.

وأضاف: في هذا الزلزال أصيب 150 شخصًا وتم تحويلهم إلى المراكز الطبية وعولجوا في العيادات الخارجية ، باستثناء 17 منهم تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

وأشار محافظ أذربيجان الغربية إلى أنه بسبب الطقس البارد ، فإن إيواء من تضررت منازلهم يعد من أولويات الإغاثة.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر هز مدينة خوي شمال غرب محافظة أذربيجان في حوالي الساعة 13:38 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (10:08 بتوقيت غرينتش).

تم الإبلاغ عن الموقع الدقيق لهذا الزلزال عند خط طول 44.58 درجة وخط عرض 38.58 وعمق 10 كيلومترات.

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