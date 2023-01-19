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ممثلية ايران بالامم المتحدة: لا صحة لنبأ اللقاء بين سعيد إيرواني وروبرت مالي

ممثلية ايران بالامم المتحدة: لا صحة لنبأ اللقاء بين سعيد إيرواني وروبرت مالي
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

 نفت الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة صحة نبأ اللقاء بين امير سعيد ايرواني السفير والمندوب الدائم لايران بالامم المتحدة و"روبرت مالي" الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشؤون الإيرانية.

العالم - ايران

واعتبرت البعثة الايرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة ، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي ، الأنباء التي نُشرت عن اجراء لقاء بين السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مع كبير مفاوضي الولايات المتحدة، بانها خاطئة ، وقالت: ان سفير إيران لدى الأمم المتحدة يلتقي شخصيات سياسية وجامعية مختلفة، لكنه لم يتفاوض مع مسؤولين اميركيين.

وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن روبرت مالي التقى بالسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ثلاث مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت هذه المصادر الإخبارية ، نقلاً عن نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أنه يتم إرسال رسائل إلى جمهورية إيران الإسلامية ، على الرغم من أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) "ليس على جدول الأعمال".

ووعد المتحدث باسم البيت الأبيض ، الأربعاء ، بالتوقيت المحلي لواشنطن ، استمرارًا للمزاعم الأمريكية بشأن السجناء مزدوجي الجنسية الإيرانية الأمريكية ، بأن إدارة بايدن ملتزمة بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

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