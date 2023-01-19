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اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم الخميس

اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم الخميس
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك اليوم الخميس عند الساعة الثالثة عصرا.

العالم-لبنان

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