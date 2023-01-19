شاهد.. لماذا عقدت قمة أبوظبي رغم غياب السعودية؟

العالم - خاص بالعالم

قال صفا في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الخوف من انفجار الوضع داخل الضفة الغربية وانعكاس هذا الانفجار على الاردن ومصر هو اساس انعقاد قمة ابوظبي الطارئة.

وأوضح الباحث السياسي، ان الساحة الفلسطينية تشهد تطورات خطيرة لا سيما في ظل عدوانية الحكومة الصهيونية المتطرفة الجديدة، وكذلك اقتحام ايتمار بن غفير للمسجد الاقصى ومنع السفير الاردني من دخول المسجد المبارك، معتبرا منع السفير الاردني من دخول المسجد الاقصى من قبل حكومة الاحتلال، بأنه رسالة صهيونية شديدة اللهجة للاردن بان الصهاينة هم اصحاب السيادة والقرار في المسجد الاقصى المبارك.

قال صفا، إن غياب السعودية قمة أبوظبي يحمل دلالات كبيرة، حيث اتجهت مصر والاردن الى الامارات للمساهمة في حل المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه كلا الدولتين بدلا من السعودية.

هذا وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، انطلاق القمة المصغرة التي جمعت قادة الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر وبغياب السعودية.

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