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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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هيئة الاركان للقوات الايرانية: الخطوة الاوروبية ضد حرس الثورة بدعة في القوانين الدولية ويخاطر الامن الاقليمي والدولي وعلى اوروبا الحذر من ذلك
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مصادر لبنانية: البرلمان اللبناني يخفق للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
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السفارة الايرانية في سيول تطالب حكومة كوريا الجنوبية بتقديم ايضاحات حول تصريح الرئيس الكوري الجنوبي في أبوظبي بأن ايران عدوة للامارات
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي وتسلمه مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية في الامارات
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي وتسلمه مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية في الامارات
طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش
نشر عضو مؤتمر الحوار اليمني "عبد السلام جحاف" على تويتر صورة من طيار سعودي يودع ابنه قبل ذهابه الى اليمن ومشاركته في العدوان والقتل بحق الاطفال اليمنيين!
العالم - اليمن
وعلق جحاف على الصورة:" صورة تلخص الواقع ".
تصنيف :
أهم الأخبار
الیمن
السعودية
كلمات دليلية :
العدوان على اليمن
الطيار السعودي
الاطفال اليمنيون
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.