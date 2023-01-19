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طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!

طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر عضو مؤتمر الحوار اليمني "عبد السلام جحاف" على تويتر صورة من طيار سعودي يودع ابنه قبل ذهابه الى اليمن ومشاركته في العدوان والقتل بحق الاطفال اليمنيين!

العالم - اليمن

وعلق جحاف على الصورة:" صورة تلخص الواقع ".

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