السعودية: غضب شعبي من مدير شرطة خميس مشيط.. فما السبب؟

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. لم ينس السعوديون آلام هذه الحادثة في خميس مشيط جنوب البلاد، رغم مرور نحو خمسة أشهر عليها، الحادثة وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، التابعة لامارة عسير، بعد أن اقتحم رجال الشرطة دار الأيتام، ومارسوا جميع أشكال التعذيب والضرب والإهانة بحق الفتيات فيها، وكشفوا وجها وحشيا للشرطة، وهي الموكلة بحفظ أمن وكرامة المواطن.

أما من حاول نسيانها أو تناسي آلامها، فقد عادت مرة أخرى توقد الجراح، عبر صور مدير شرطة خميس مشيط، العميد محمد يحيى البناوي، وهو لا يزال يحتفظ بمنصبه، رغم ترؤسه لمجموعة اقتحام دار الأيتام.

العميد البناوي ظهر في عزاء لدى إحدى العشائر، وهو لا يزال يحتفظ بمنصبه، على الرغم من الوعود بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتسببين بالحادثة.

ظهور البناوي مختالا بنفسه أعاد إلى الأذهان الوعود السعودية بالمحاسبة، فبعد الحادثة، وعدت إمارة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع كافة الأطراف، وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن النيابة العامة السعودية مباشرتها التحقيق في الحادثة، وشددت على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً.

كل ذلك كان بعيدا عن البناوي الذي كان على رأس الفرقة التي اقتحمت دار الأيتام، بل شارك مباشرة بالاعتداء على الفتيات، وفق النشطاء، الذين عبروا عن استيائهم مما وصلت إليه القضية، حيث يمارس الجاني حياته الطبيعية، فيما يتم قمع صوت المجني عليه وتعذيبه.