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إيران تعزي أرمينيا بضحايا حادث الحريق في الثكنة العسكرية

إيران تعزي أرمينيا بضحايا حادث الحريق في الثكنة العسكرية
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب أرمينيا في أعقاب الحريق الذي وقع في ثكنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أرمينيا.

العالم - إيران

وأعرب كنعاني في تصريح له اليوم الخميس عن أسفه لحادث الحريق المفجع في إحدى قواعد وزارة الدفاع بجمهورية أرمينيا، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة عدد آخر.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب أرمينيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 15 جنديا أرمينيا مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حريق اندلع بوحدة عسكرية في منطقة "كيغاركونيك" جنوب شرقي أرمينيا.

وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية، أن حريقًا اندلع فجر الخميس في ثكنة عسكرية قرب قرية "أزات" التابعة لـ"كيغاركونيك" قرب الحدود مع أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس".

وذكرت الوزارة أن الحريق أسفر عن مصرع 15 جنديا وتعرض 3 آخرون لإصابات خطيرة.

واعلن مسؤولون أرمينيون أن الحريق اندلع بسبب سكب بنزين على إحدى المدافئ.​​​​

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