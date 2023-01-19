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الجزائر وليبيا تعتزمان انشاء شبكة كهرباء مباشرة

الجزائر وليبيا تعتزمان انشاء شبكة كهرباء مباشرة
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف المدير العام لمجمع "سونلغاز" الجزائري، مراد عجال، عن إطلاق محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين البلدين.

العالم - الجزائر

وكشف عجال في رد على سؤال بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء لليبيا، عن وجود محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء "جيكول" حول الموضوع.

وقال عجال إن "كميات الكهرباء المصدرة لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس، كما أن إنجاز مشروع كهذا يتطلب وقتا".

كما اعتبر المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا يستوجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله.

وأشار عجال إلى أن الشركة الجزائرية تسعى لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، معربًا عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال".

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