منتخب العراق يفوز على نظيره العُماني بثلاثة أهداف لهدفين

العالم- العراق

تُوج منتخب العراق بلقب كأس الخليج الفارسي بنسخته الـ25، اليوم الخميس، بعد فوزه "الدراماتيكي" على منتخب عُمان، بهدف من دون مُقابل، في المباراة التي أقيمت في ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، وسط حشود جماهيرية كبيرة.

وسيطر لاعبو "أسود الرافدين" على غالبية مجريات الشوط الأول، الذي تميز بالاندفاع البدني الواضح من قبل الفريقين، وكاد المنتخب العُماني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ18، إلا أن تألق الحارس العراقي جلال حسن حاجم في إبعادها حال دون ذلك.

ونجح إبراهيم بايش في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ24 لمصلحة العراق، لينتهي الشوط الأول بهدف في مُقابل لاشيء.

في الشوط الثاني حاول لاعبو المنتخب العُماني العودة إلى أجواء اللقاء، ونجحوا في تشكيل خطورة على المرمى العراقي، وكان الاستحواذ على الكُرة من نصيبهم، إلا أن تألق جلال حسن حاجم الحارس العراقي أوقف الهجمات العُمانية في عدة لقطات، بالإضافة إلى قوة دفاع لاعبي "أسود الرافدين".

واحتسب حكم المباراة إستفان كوفاكس ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العُماني في الدقيقة الـ82 نفذها لاعب الوسط جميل سليم اليحمدي، إلا أن الحارس العراقي جلال حاجم تصدى لها بنجاح.

وبينما كانت المباراة تتجه لفوز العراق بالمباراة، احتسب الحكم، ركلة جزاء أخرى للعمانيين، نفذها صلاح اليحيائي بنجاح في الدقيقة الـ90+10، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة (1-1)، وتحتكم المباراة للأشواط الإضافية.

نجح منتخب العراق في السيطرة على الشوط الإضافي الأول، وكان قريباً من التسجيل، إلا أن إبراهيم المخيني حارس مرمى المنتخب العُماني وقف سداً منيعاً أمام العراقيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، نجح أمجد عطوان كاظم في تسجيل هدف العراق الثاني في الدقيقة الـ116، من ركلة جزاء، وبعدها بـ3 دقائق، عاد المنتخب العُماني وسجل هدف التعادل من جديد عبر عمر المالكي.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح، سجل مناف يونس هدف "أسود الرافدين" الثالث، لتنتهي المباراة بفوز العراق بنتيجة (3-2).

وهكذا، وصل منتخب العراق إلى لقبه الرابع في البطولة ليفض الشراكة مع كل من السعودية وقطر أصحاب الـ3 ألقاب في البطولة.