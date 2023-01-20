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الرئيس الكوري يتراجع عن تصريحاته: خيار سيؤول احترام معاهدة حظر الانتشار النووية

الرئيس الكوري يتراجع عن تصريحاته: خيار سيؤول احترام معاهدة حظر الانتشار النووية
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن التصريحات الأخيرة بأن "سيؤول يمكن أن تطور أسلحتها النووية الخاصة".

العالم- أسيا

وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ تركيزه ينصب على العمل عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

كما قال يون: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الخيار الواقعي والعقلاني لجمهورية كوريا الجنوبية هو الاحترام الكامل لنظام معاهدة حظر الانتشار النووي. أنا واثق تماماً من قدرة الردع الأميركية الموسعة" حسب تعبيره.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنّ بلاده قد تطور أسلحتها النووية إذا لم توقف كوريا الشمالية برنامج أسلحتها.

ومطلع هذا الشهر، أقرّ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، بأنّ "المظلّة النووية" الأميركية "وردعها الموسّع" لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين.

وأشار إلى أنّ سيؤول وواشنطن تناقشان إجراء مناورات مشتركة، وذلك في إطار مواجهة التهديدات المتنامية لكوريا الشمالية"، على حدّ قوله.

وتأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي غداة دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة.

وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحتها الصاروخية كل شهر تقريباً، بما في ذلك إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو الأكثر تقدماً على الإطلاق.

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