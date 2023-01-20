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اليمن.. الإتصالات الأممية والدورات في الحلقة المفرغة

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

لم يتمكن المبعوث الأممي من التوصل الى حل على وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار عن شعبه.

العالم - مع الحدث

وبقي يدور في متاهات البحث في إجراءات وتدابير لتمديد الهدنة وتخفيف وطأة الواقع الواقع الإقتصادي الضاغط على اليمنيين الذين قد يدخلون في موجة جديدة من المجاعة اذا استمر الحصار بحسب تعبير وزير حقوق الانسان في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء.

فإلى أين وصلت اتصالات المبعوث الأممي في اليمن؟ وماذا حقق خلال محادثاته مع المسؤولين في صنعاء؟ لماذا يتغاضى عن مطلب وقف العدوان ورفع الحصار؟ وما خيارات صنعاء في حال فشلت جولة الاتصالات الحالية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش فشل الجهود الأممية لرفع الحصار عن اليمن.

ضيوف الحلقة:

حسان عليان – باحث سياسي

عبد المجيد الحنش – عضو الفريق الوطني المفاوض في اليمن

عبد الحميد الغفري – ناشط حقوقي

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