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كوبا تطالب بانسحاب كيان الإحتلال من الجولان ومن جميع الاراضي العربية

كوبا تطالب بانسحاب كيان الإحتلال من الجولان ومن جميع الاراضي العربية
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالبت كوبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الجولان العربي السوري ومن جميع الأراضي العربية المحتلة.

العالم - سوريا

وقال مندوب كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة بيدرو لويس بيدروسو كويستا في كلمة له خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إن “كوبا تطالب الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الجولان العربي السوري ومن جميع الأراضي العربية المحتلة” داعياً في الوقت نفسه إلى وضع حد فوري وغير مشروط للتدابير القسرية التعسفية وغير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد دول ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط.

كما طالب بيدروسو كويستا المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لفلسطين، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية التوسعية.

وجددت كوبا دعمها للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وخاصة ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

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كوبا تطالب بانسحاب كيان الإحتلال من الجولان ومن جميع الاراضي العربية

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