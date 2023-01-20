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برشلونة تصوت لإلغاء اتفاقية توأمة مع تل أبيب

برشلونة تصوت لإلغاء اتفاقية توأمة مع تل أبيب
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن يصوت المجلس البلدي لمدينة برشلونة الشهر المقبل على اقتراح قدمته الأحزاب اليسارية ورئيس البلدية أدا كولاو لإلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب. السبب: "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

العالم- فلسطين

هناك اتفاقيتان تاريخيتان بين تل أبيب وبرشلونة: الأولى وقعت عام 1998 مع غزة، والثانية عام 2013 بين المدينتين فقط.

وحسب تقرير يديعوت احرنوت الإسرائيلية هناك تعاون بين تل أبيب وبرشلونة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والسياحة.

الذين بادروا بالاقتراح هم أحزاب يسارية ونشطاء BDS. ووقع هؤلاء 5000 شخص على عريضة تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب، والاستمرار مع غزة.

وجاء في الالتماس أن "إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وتقتل آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال ، وتعزز مشروع التطهير العرقي الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري. وعلى المجتمع الدولي أن يعزل إسرائيل كما فعل في الماضي مع جنوب افريقيا. هذا مطلب للشعب الفلسطيني دعونا نقطع العلاقات مع اسرائيل حتى يحترموا حقوقهم ".

وكان من المقرر أن يجري التصويت في 27 يناير، لكن عمدة المدينة قرر تأجيل الموعد و سيجري التصويت الشهر المقبل.

وكان برلمان كاتالونيا وافق العام الماضي على اقتراح يعرّف إسرائيل كدولة فصل عنصري.

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