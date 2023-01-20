مقتل 18مدنيا بهجومين في بوركينا فاسو

العالم- إفريقيا

وحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، "قتل 18 شخصا على الأقل بمن فيهم 16 فردا من الوحدات الداعمة للجيش في شمال وشمال غرب بوركينا فاسو".

وأضافت الوكالة أن "كلا الهجومين وقعا أمس الخميس"، مشيرة إلى أن" الهجوم الأول استهدف أعضاء من حركة "متطوعون للدفاع عن الوطن" في راكويغتنغا في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص".

أما الهجوم الثاني فوقع في محافظة نيالا (شمال غرب البلاد) بكمين لقافلة يرافقها أفراد من حركة "متطوعين للدفاع عن الوطن" وعسكريون، مما أسفر عن مقتل مدني واحد ونحو 10 متطوعين.