أهم 7 أشياء التي يجب الابتعاد عنها بعد الاكل

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و يعتقد بعضهم ان تناول وجبة معينه هو انه منح نفسه مجموعه من المعادان والعناصر ولكن يذهب كل شيء هباءا مجرد تصرفات بسيطة ،و من اهم 7 اشياء التي يجب علينا ان نبتعد عنها بعد الاكل و في اقرب فرصة ممكنة هي:

- لا تدخن، فقد أثبتت الدراسات أن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل يعادل تدخين 10 سجائر

احترس من هذه العادة ، التدخين بعد الأكل يكسر جميع العناصر التي تناولتها قبل قليل حاول ان تسترخي وتلهي نفسك بالقراءة او مشاهدة التلفاز أو الحديث مع العائلة كزوجتك و أطفالك .



-لا تأكل الفواكه مباشرة بعد الأكل , لأنها تسبب ألم في المعدة و إنتفاخ البطن , لذى ينصح بأكل الفواكه بعد 1-2 ساعة بعد وجبة الطعام .

وينصح أكل الفواكه عادة قبل وجبة الغداء و ليس بعدها

- لا تشرب الشاي , لأن أوراق الشاي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض و تؤدي إلى جفاف البروتين في الجسم وتسبب عسرا في الهضم .

و بالأضافة ان الشاي هو مكسر للحديد وخاصة بعد تناول وجبة الغداء و يقوم فيما بعد على نقص عنصر الحديد و لاسيما ان الحديد اذا نقص بالجسم يقوم بأعرض مؤلمة بالجسم كانتفاخ القدمين وارتفاع حرارتهما ليلاً .

- لا تفقد حزام السروال , لا تخفف حزام البنطلون بعد الأكل لأن ذلك يتسبب في إلتواء الأمعاد و إنسدادها.

- لا تستحم , الإستحمام يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الأيدي أو الأرجل و زيادة تدفق الدم إلى البطن مما يؤدي إلى ضعف الهضم في المعدة .

- لا تمشي , فالمشي يضعف القدرة على إمتصاص الغذاء الذي نستهلكه .

- لا تنام مباشرة , لن تكون قادرا على هضم السعرات الحرارية و بالتالي تذهب للمعدة .

كانت هذه بعض التصرفات الخاطئة يمارسها العديد من الأشخاص بعد تناول وجبة ما ، وذلك يؤدي إلى بطئ او خلل في أعضاء الجسم ولا سيما عليك ان تسترخي وتكون نشيطا بعد الأكل مثل القراءة او مشاهدة التلفاز او اجتماع مع العائلة وتناول العصائر اثناء الوجبة