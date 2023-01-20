اليمن: تركة سلطان العرادة خلال الحرب في اليمن 6مليار دولار بينما يموت الناس جوعا

العالم- اليمن

وجاء في تغريدة الحساب " بلغت تركة سلطان العرادة خلال الحرب الدائرة في اليمن بقيادة #السعودية 6مليار دولار وهو مبلغ يكفي لدفع مرتبات الموظفين لأربع سنوات تقريبا بينما يموت الناس من الجوع ـ هذه هي الشرعية المدعومة دولياً.. بينما الصماد قتل وهو لا يمتلك منزل واحد في #صنعاء فبالله عليكم من الذي يستحق الثقة؟"

في سياق آخر كشف حساب "طارق العرادة" أن سلطات العدوان على اليمن قد أبقت على سلطان العرادة وأمين العكيمي قيد الاحتجاز، مؤكداً نية الرياض الإبقاء على العليمي وعفاش فقط في "مجلس الرئاسة القيادي".

وكتب الحساب على تويتر: "لا يزال الشيخ سلطان العرادة محتجز مع الشيخ أمين العكيمي حتى اللحظة وهناك ضغوط من السعودية عليه، وبحسب المعلومات أن السعودية تريد تقليص عدد أعضاء مجلس الرئاسة القيادي باستبعاد الجميع والإبقاء فقط على {رشاد محمد} العليمي وطارق عفاش وهذه المعلومات مؤكدة ونحن نطالب السعودية بإطلاق سراحهم فورا."

يذكر أن سلطان العرادة هو عضو المجلس الرئاسي الموالي للسعودية ومحافظ مأرب، كما أن أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف السابق وعضو حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكلاهما خدم العدوان السعودي على اليمن خلال السنوات الأخيرة.