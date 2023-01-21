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التزلج على الجليد في منتجع توجال شمالي العاصمة طهران 

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تعتبر رياضة التزلج على الجليد في إيران من معدود أصناف الرياض الترفيهية في البلاد، إذ تختار هواية التزلج على الجليد كنشاط يقوم به الشباب والشابات في موسم الشتاء..كاميرا العالم قصدت اعالي جبال البرز وعادت بالتقرير التالي:

العالم - مراسلون

يحدثك الثلج عن صموده و البرد عن قدرته في اخماد لهيب الشمس في اعالي قمم البرز مساحة رحبة لهوات الشتاء وبياضه الناصع انه ملتقى للمتزلجين علي الجليد المحترفين منهم والمبتدئين.

يقال انها رياضة الاثرياء فامتلاك ادوات التزلج و الوصول الي القمة غالبا ما يخص ميسوري الدخل من هوات هذه الرياضة لكن يبقي للبعض رأي آخر.

وقال عباس الياسي مدير مدرسة التزلج على الجليد في منتحع توجال :"نحن في ادارة منتجع توچال نحرص علي ان تكون الاسعار مناسبة، لتكون هذه الرياضة في متناول يد الشرائح المختلفة من المجتمع و يستمتع الجميع بهذه الرياضة الجميلة".

ما يقلق مجتبى لاعب المنتخب الوطني ايراني السابق للتزلج علي الجليد هو التغير المناخي ونسبة هطول الثلوج في السنوات القليلة الماضية ويعتقد بان هذا يحدد مصر هذه الرياضة في ايران

وأكد مجتبى صيد لاعب سابق في المنتخب الوطني الايراني للتزلج على الجليد:"مستقبل هذه الرياضة في اي بلد يرتبط بشكل مباشر بالتغير المناخي في تلك البلاد وتحديدا نسبة هطول الثلوج ولكن فيما يتعلق بموضوع التخطيط لمستقل هذه الرياضة فنحن نشهد اتخاذ خطوات حثيثة وجيدة في الاتحاد الوطني للتزلج علي الجليد ليكون المستقبل افضل من الحاضر".

بدأت مهيشد ممارسة رياضة التزلج على الجليد في عمر يناهز الستة والثلاثين عاما، ولكنها تعتبر تعلم هذه الرياضة امر لم يكن صعبا ابدا وبات اليوم التزلج علي الجليد بمثابة الدنيا لها كما تقول.

وقالت مهشيد:"التزلج على الجليد بمثابة الدنيا لي ، ان اجمل شيء في الحيات من وجهة نظري هو الاسكي ففيه تقوي الاجسم والروح معا".

اذن هي رياضة وسياحة في الآن ذاته ومساحة لرحبة للفتيات والفتية ليقضون يوما ممتعا في رحاب الثلوج وقمم الجبال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. التزلج على الجليد في منتجع توجال شمالي العاصمة طهران 