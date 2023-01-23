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إحتجاجات قرب السفارة السويدية ببغداد استنكاراً لحرق القران الكريم بالسويد

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تظاهر اعداد غفيرة من العراقيين بالقرب السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق المصحف الشريف من قبل احد المتطرفين، المحتجون طالبوا بمقاطعة البضائع السويدية، وكذلك اتخاذ مواقف من قبل الحكومة العراقية منها اغلاق سفارة ستوكهولم في بغداد.

العالم - مراسلون

بغداد تنضم الى ركب العواصم والمدن الاسلامية التي شهدته احتجاجات اثر حرق متطرف يميني نسخة من المصحف الشريف في السويد، اذ انطلقت وقفت احتجاجية غاضبة بالقرب من السفارة السويدية في بغداد انتهت بمناوشات ما بين قوى الامن المكلفة بحماية السفارة والمحتجين.

مقاطعة المنتجات السويدية واتخاذ مواقف اكثر حزما من الاساءات المتكررة التي تمارسها دول غربية بحجة حرية التعبير ابرز المطالب التي حملها المحتجون بل ذهبت المطالب الى ابعد من ذلك مثل اغلاق السفارة السويدية في بغداد.

كما بقية الشعوب الاسلامية لم تُرضِ ردود الحكومة السويدية العراقيين، بل اعتبر بعضهم أن تصريحات المسؤولين السويديين دبلوماسية زائفة، حيث تضامنت الحكومة مع المسلمين لكنها اعتبرت حرق بالودان للمصحف حرية تعبير وتصرف جاء في اطار قانوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إحتجاجات قرب السفارة السويدية ببغداد استنكاراً لحرق القران الكريم بالسويد