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إصابة إرهابيين اثنين اثر هجوم بمُسيّرة استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في التنف

إصابة إرهابيين اثنين اثر هجوم بمُسيّرة استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في التنف
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصيب إرهابيان جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف غير الشرعية بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

العالم - سوريا

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: “إن ثلاث طائرات مسيرة هاجمت هذا الصباح قاعدة التنف، حيث تم إسقاط اثنتين منها، بينما ضربت واحدة المجمع ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية”.

وأدى الهجوم إلى إصابة إرهابيين اثنين من مرتزقة قوات الاحتلال الأمريكي الذين تحميهم وتدربهم في القاعدة.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أنشأت قاعدة عسكرية غير شرعية في منطقة التنف منذ العام 2014، واتخذت منطلقاً لتجميع وتدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي بهدف إعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في منطقة البادية السورية.

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إصابة إرهابيين اثنين اثر هجوم بمُسيّرة استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في التنف

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