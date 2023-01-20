الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2023

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملخص استوديو بيروت.. إحكام الخناق على لبنان وانهيار دراماتيكي في عملتها الوطنية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2023

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. منظمات دولية تطالب السعودية باحترام الحريات.. مبادرة تلو الأخرى، هل تحل أزمة تونس؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-01-2023

تونس: أحكام بالسجن في قضية اقتحام مطار قرطاج

وزير داخلية ليبيا الأسبق يحذر من اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس