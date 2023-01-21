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نجل حاكم البحرين يشارك في اجتماع أمني إماراتي أميركي صهيوني

نجل حاكم البحرين يشارك في اجتماع أمني إماراتي أميركي صهيوني
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

شارك نجل حاكم البحرين «ناصر حمد الخليفة»، في اجتماع ضم مستشاري الأمن الوطني في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والإمارات.

العالم - البحرين

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، إن الاجتماع ضم كلا من مستشار الأمن الوطني في الإمارات «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن القومي الأميركي «جيك سوليفان»، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني «تساحي هنغبي».

وناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة، ومن ضمنها «مجموعة I2U2»، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلى منتدى النقب الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة، والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش – بحسب الوكالة.

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نجل حاكم البحرين يشارك في اجتماع أمني إماراتي أميركي صهيوني

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