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التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار

التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو لجنة التجارية الخارجية بدار صناعة المعادن والتجارة الايرانية، أن التبادل التجاري للبلاد مع تركيا قد تخطت 15 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة تعدت مستوى 11 مليار دولار في فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2022.

العالم - ايران

وأوضح " روح الله ليطفي"في تصريح الجمعة، أن التجارة البينية التركية الايرانية قد سجلت 15.466 مليون طن بقيمة 11.054 مليار دولار بنمو 35 بالمئة على اساس سنوي.

وأشار أن الصادرات الايرانية للبلد الجار قد بلغت 12.674 مليون طن بقيمة 6.419 مليار دولار في مقابل استيراد 2.792 مليون طن بقيمة 4.635 مليار دولار، حيث نمت صادرات ايران 51 بالمئة ووارداتها من تركيا 18 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021.

لطيفي نوه الى أن تركيا ثالث اكبر سوق تصديرية لايران بعد الصين والعراق في الفترة المذكورة، وقد شملت الصادرات 3.3 منتجات معدنية وانشائية وبتروكيماويات و904 مليون دولار سماد و573 مليون دولار منتجات ألالمنيوم و372 مليون دولار نحاس و327 مليون دولار مصنوعات الحديد و297 مليون دولار معادن أخرى فضلا عن 142.2 مليون دولار منتجات زراعية وحيوانية.

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التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار

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