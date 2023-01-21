استشهاد شاب فلسطيني بنیران اسرائيلية فی ام الله

العالم - فلسطين

ووفق موقع والا العبري، فقد ورد بلاغ حوالي الساعة 8:00 صباحًا عن محاولة فلسطيني طعن مستوطن قرب مستوطنة شمال الضفة، و"جرى تحييد المنفذ على الفور دون وقوع إصابات".



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مستوطنًا أطلق النار على الشاب بزعم محاولة طعنه بـ"مفك" قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال شرقي البيرة.



ولاحقًا تم الاعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني (لم تعرف هويته) بعد إصابته بالرصاص بزعم محاولته طعن مستوطن بمفك غرب رام الله.

وهذا الفلسطيني الثاني الذي استشهد في جريمة إطلاق نار ينفذها مستوطنون خلال هذا العام، تحت المزاعم نفسها، في حين يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 18 منهم 4 أطفال.



ففي 11 يناير الجاري، استشهد الشاب سند سمامرة، برصاص مستوطن صهيوني، بعد تنفيذ أول عملية طعن في عام 2023، أدت لإصابة مستوطن.



وشهد عام 2022 تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة خاصة في الضفة والقدس المحتلتين، حيث توحّد الفلسطينيون على خيار المقاومة بأنواعها كافة.