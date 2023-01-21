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الجهاد الإسلامي تزف شهيد رام الله وتتوعد الاحتلال بقض مضاجعه

الجهاد الإسلامي تزف شهيد رام الله وتتوعد الاحتلال بقض مضاجعه
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني، شهيدها الأسير المحرر المجاهد: طارق عودة معالي (42 عاماً)، الذي ارتقى برصاص مستوطن حاقد أطلق النار عليه قرب قرية كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله المحتلة.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة خلال بيان لها أن تصاعد جرائم القتل العمد بنيران العدو ومستوطنيه، واستهداف أبناء الجهاد وكوادرها وجماهير شعبنا لن يثنينا عن المضي قدماً في واجبنا الديني والوطني دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وتابعت " شعبنا الصابر المرابط على امتداد الوطن السليب، سيواصل معركته قابضاً على جمر الصمود والثبات نحو الحرية والخلاص، "ولينتظر الاحتلال ما يسوء وجهه ويقض مضاجعه بسواعد المقاومين الذين عاهدوا الله على استمرار مسيرة المقاومة".

وعزت عائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في رام الله الصمود، مؤكدة أن هذه الدماء الطاهرة التي تنزف على امتداد الضفة الباسلة، سوف تفجَّر براكين الغضب في وجه الاحتلال، وسنبقى الأوفياء لهذا النهج المقاوم حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

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