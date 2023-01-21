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المركزي الايراني يبيع 300 مليون يورو أرصدة مودعة بالعراق

المركزي الايراني يبيع 300 مليون يورو أرصدة مودعة بالعراق
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي الايراني عن بيع 300 مليون يورو عملة أجنبية مودعة بحساب البنك في العراق عبر منصة " نيما" المحلية المخصصة لبيع الحولات المالية.

العالم - ايران

وأوضحت الادارة العامة للبنك المركزي الايراني في بيان اليوم السبت تابعته "فارس" ، بأنه وبعد اجراء المفاوضات النقدية والمصرفية الموفقة مع البنك المركزي العراقي، حدثت انفراجات جديدة بخصوص طرح العملة الصعبة بمنصة "نيما" الالكترونية، بحيث وبعد سنة من التوقف تم اليوم (21 يناير/كانون الثاني 2023 ) طرح 300 مليون يورو من أرصدة البنك المركزي المودعة بالعراق عبر المنصة، وقد بيعت مباشرة وأن هذه العملية ستتواصل بالأيام القادمة.

وأكد تقرير الادارة أن التجار وعبر هذه الانفراجة بات بامكانهم تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عن طريق الأرصدة الموجودة في العراق بغية تغطية واردات السلع الاساسية بشكل سريع ومناسب.

وأشارت أن انفراجة الافادة من أرصدة البنك المركزي الايراني في العراق، حدثت إثر زيارات متعاقبة لوفد مصرفي تجاري - ايراني الى العراق في الايام الاخيرة واجراء مفاوضات مع المركزي العراقي وأحد المصارف التجارية التابعة له.

يشار أن منصة " نيما " مخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الاجنبية عبرها وبيعها على المستوردين.

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