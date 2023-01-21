شاهد.. سبب جلب بن سلمان الفرقة الكورية الى بلاد الحرمين!

العالم - السعودية

ونشر حساب مفتاح على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو باللغة الانجليزية مع ترجمة باللغة العربية مغردا: "شاهد لماذا جلب ابن سلمان فرقة BLACKPINK الكورية، داخل السعودية".

وتتنافي هذه المظاهر وانتشار الحفلات الغنائية داخل بلاد الحرمين الشرفين مع القيم الاسلامية والاجتماعية السارية داخل المجتمع السعودي المحافظ حيث يرفضها المجتمع المسلم داخل السعودية.

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويعتقد المراقبون ان بن سلمان يحاول من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.