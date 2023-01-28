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العقوبات الأمريكية تعمق الأزمة المعيشية للسوريين

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

ضغط معيشي عميق ودمار في قطاعات الإنتاج جاء إثر العقوبات الامريكية وقانون قيصر وسنوات الحرب المفروضة على سوريا.

العالم - خاص بالعالم

حصار اقتصادي أفشل الرهان الأميركي على حصد نتائج سياسية من تطبيق قيصر، وهو الذي لم يفعل أكثر من تعميق الأزمة المعيشية للسوريين، ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية.

بشق الانفس يتدبر السوريون معيشتهم في ظل هذه الظروف فشريحة كبيرة منهم تعتمد على ممارسة اعمال إضافية او مساعدات من جمعيات خيرية، او حوالات قادمة من أقاربهم في دول أخرى.

ما يجعل المؤشرات المعيشية تؤكد ان ما فرض على السوريين لا يتعدى جزء من سياسة الولايات المتحدة الامريكية الساعية الى ارباك الشعوب وفرض الظروف لنسف الأنظمة الاقتصادية للبلدان المناهضة لها.

قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والغذاء هي قطاعات مستهدفة بسيف قيصر، ما جعل سبل الحياة في البلاد ضيقة، ورفع مستوى البطالة والفقر.

لم يكن متوقّعاً أن تستجيب واشنطن للتحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتُخفّف من عقوباتها الاقتصادية على دمشق، بل تستمر واشنطن في جريمتها ضد الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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