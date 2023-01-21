كبيرة مستشاري الرئيس السوري تلتقي أمير عبد اللهيان

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية ، حسين أميرعبداللهيان ، خلال لقائه مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ، اليوم السبت ، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا علاقات استراتيجية وذات أبعاد مختلفة ، وهي تسير بطلب من كبار المسؤولين في البلدين في طريقها نحو مزيد من النهوض في مختلف المجالات.

بدورها اعتبرت بثينة شعبان ، كبيرة مستشاري الرئيس السوري ، التي تزور ايران على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر الأول للمرأة المؤثرة ، في هذا اللقاء ، العلاقات بين البلدين بانها متميزة مؤكدة اهمية الاهتمام بمختلف مجالات العلاقات لاسيما في الأبعاد الثقافية والتعاون في المجال النسوي بين البلدين.

وقيمت كبيرة مستشاري الرئيس السوري بالايجاب عقد مؤتمر النساء المؤثرات في ايران ، واعربت عن تقديرها لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال ، مشيدة بتقدم ايران في مجال المرأة.

وجرى في هذا اللقاء ، تبادل وجهات النظر حول مستجدات العلاقات بين البلدين في مجال العلاقات الثنائية ، وبحث الأوضاع في المنطقة والتعاون بين دول الجوار.