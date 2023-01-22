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القرار الأوروبي المعادي لحرس الثورة الاسلامية والتبعات

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

ما تفسير مشروع قرار البرلمان الاوروبي بادراج حرس الثورة الاسلامية ضمن "المنضمات الارهابية"؟

العالم مع الحدث

هل سبب الخطوة هو دور الحرس كأكبر مؤسسة لمحاربة الارهاب في العالم بحسب طهران؟

كيف تلقى الاوروبيون تحذيرات رئيس مجلس الشورى من أن مضيهم في التصنيف سيجعلهم ارهابيين؟

لماذا توصل الاوروبيون لهذا الاستنتاج بعد فشل رهانهم على الاضطرابات الأخيرة في ايران؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأكاديمي والباحث السياسي د. وسام اسماعيل، والخبير الاستراتيجي د. هادي محمدي، ومدير مركز العربي للدراسات د. رياض صيداوي.

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