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وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً، أمس السبت، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

العالم- قطر

و بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الوضع في أفغانستان، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية".

وكان وزير الخارجية القطري قد صرّح، الثلاثاء الماضي، بأنّ "الإجراءات التي اتخذتها حكومة "طالبان" في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جداً للآمال"، لكنه أضاف أنّ الدوحة ستواصل الحوار، إذ إنه "السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض".

وأكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنّ "الدوحة تتشاور أيضاً مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي "طالبان" في قندهار"، مضيفاً أنّه "من المهم الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها "لن تكون مهمة سهلة".

وفرضت الحكومة التي تقودها "طالبان"، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، حظراً على عمل النساء بمنظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.

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