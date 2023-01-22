وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي

العالم- قطر

و بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الوضع في أفغانستان، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية".

وكان وزير الخارجية القطري قد صرّح، الثلاثاء الماضي، بأنّ "الإجراءات التي اتخذتها حكومة "طالبان" في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جداً للآمال"، لكنه أضاف أنّ الدوحة ستواصل الحوار، إذ إنه "السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض".

وأكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنّ "الدوحة تتشاور أيضاً مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي "طالبان" في قندهار"، مضيفاً أنّه "من المهم الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها "لن تكون مهمة سهلة".

وفرضت الحكومة التي تقودها "طالبان"، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، حظراً على عمل النساء بمنظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.