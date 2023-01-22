الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. تسعى حكومة نتنياهو للعبث فيما يعرف بالقضاء والسيطرة عليه لصالح نتنياهو وزمرته الحاكمه للهروب من المحاكمه في قضايا الرشاوى وخيانة الامانه.



اكثر من مئتي الف متظاهر شاركوا بعدة مناطق أكثرهم بالقدس و"تل ابيب" وحيفا وقبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هرتسيليا للمطالبة بالاستمرار بمحاكمته وكان من ابرز المشاركين أعضاء الحكومة السابقة وزعيم المعارضه يائير لبيد.



يذكر أن ما يعرف بالمحكمه العليا داخل الكيان كانت قد اصدرت قرار برفض تعين رئيس حزب شاس وزيرا بالحكومة وذلك بسبب صدور احكام قضائية ضدة بالسجن تتعلق بالفساد المالي وخيانة الامانة.

المراقبون يرون بأن هذه التضاهرات ستتواصل وتتصاعد خلال الاسابيع والايام القادمة في ظل تعنت رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بالاستجابة لمطالبهم الداعية لعدم العبث بالقضاء والتفرد بالحكم.

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