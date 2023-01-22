تفكيك شبكة تجارة مخدرات في نينوى شمال شرق العراق

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وذكر بيان لجهاز الأمن، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكنوا بعد التنسيق مع مديرية أمن نينوى وبجهد استخباري واستحصال للموافقات القضائية من تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات".

وتابع، أن "العصابة مكونة من 3 أفراد في محافظة نينوى، حيث تم استدراجهم بكمين محكم إلى مدينة الحلة، وضُبط بحوزتهم أكثر من(400) ألف حبة مخدرة".

وأشار إلى، أنه "بعد التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب المخدرة في مختلف محافظات الوسط والجنوب".

ولفت إلى، أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".