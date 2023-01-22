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اتفاق مصري سوداني لإزالة كافة عقبات المشاريع المشتركة على نهر النيل

اتفاق مصري سوداني لإزالة كافة عقبات المشاريع المشتركة على نهر النيل
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

توصل السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإزالة كافة العقبات أمام المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الدولتين.

العالم- السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن" وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، أجرى محادثات مع نظيره المصري هاني سويلم في الخرطوم".

وتناولت المباحثات التي حضرها السفير المصري هاني صلاح الدين وأعضاء اللجنة المشتركة، سبل التعاون والعمل المشترك في مجال الموارد المائية.

وأكد الوزير السوداني أن" زيارة وزير الري المصري كانت ناجحة ومثمرة"، لافتا إلى أن" الجانبين اتفقا على أهمية دعم الهيئة المشتركة والتركيز على إنفاذ المشاريع التي تقوم بها."

وأوضح أن "اللقاء ناقش مسألة تزايد الأعشاب التي بدأت تنتشر بشكل مزعج في نهر النيل، كما ركزت الاجتماعات على ضرورة دعم جنوب السودان فنيا ولوجستيا."

من جانبه، قال الوزير المصري إن" زيارته للسودان تهدف لبحث سبل التعاون والعمل المشترك".

وأوضح أنه" تولى مهام وزارة الري قبل أربعة أشهر فقط، وأن زيارته ستمتد إلى بقية دول حوض النيل".

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اتفاق مصري سوداني لإزالة كافة عقبات المشاريع المشتركة على نهر النيل