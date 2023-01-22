جنوب إفريقيا: التدريبات البحرية مع روسيا والصين ستجرى سنويا

العالم- إفريقيا

وحسب وكالة "سبوتنيك" التدريبات التي تم إجراءها في عام 2019 ، من المقرر إجراؤها مجددًا الشهر المقبل.

وأضاف ماكيتوكا "المناورات مستمرة وتهدف إلى إظهار قدرات الدول الثلاث في المجال البحري".

وتابع "التدريبات ستجرى، ورد فعل الدول الأخرى من المستحيل منعه، وانتقادات طرف ثالث لن يغيّر من حقيقة إجراء التدريبات".

وأردف "هذه عملية سنوية... أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لإجراء المناورات في عام 2024".

وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت بوقت سابق من هذا الشهر أن" الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا".

كما أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن "رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء المناورات التي ستجرى في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 27 شباط/ فبراير المقبل".



تأتي المناورات تزامنا مع التهديدات التي تطلقها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشأن عواقب التعاون والتقارب مع روسيا.



ويحاول الغرب منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، عزل موسكو دبلوماسيا واقتصاديا، من خلال العقوبات، إلا أن تلك المحاولات لم تجد نفعا، مع إصرار روسيا على مواصلة عمليتها العسكرية لتحقيق كافة أهدافها.